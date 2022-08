Goldbarren auf Autoreifen vergessen und losgefahren – jetzt sind sie futsch

Einem 53-Jährigen aus Neu-Ulm ist ein kurioses Missgeschick passiert. Es geht um Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Einem 53-Jährigen aus Neu-Ulm ist ein ziemliches Missgeschick passiert. Goldbarren und eine teure Uhr legte er auf seinem Autoreifen ab und fuhr später los - ohne daran zu denken. Jetzt fehlen die Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro und der Mann erstattete Anzeige wegen Diebstahls.

Am vergangenen Freitag kam der 53-Jährige zur Polizei. Er gab an, Ende Juni die teure Uhr und mehrere Goldbarren an sein Fahrzeug in der Turmstraße gebracht zu haben. Doch dort stellte er fest, dass er seinen Autoschlüssel in der Wohnung vergessen hatte.

Goldbarren in Neu-Ulm verloren: Sie befanden sich in einer Pappschachtel

Während er den Schlüssel aus der Wohnung holte, deponierte er die Wertgegenstände auf dem Reifen seines Autos. Anschließend vergaß er die Wertgegenstände und fuhr davon. Erst Stunden später bemerkte der Geschädigte sein Missgeschick und kehrte umgehend an seine Wohnanschrift zurück. Von den Wertgegenständen fehlte jedoch jede Spur. Ihr Gesamtwert beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Eine selbstständige Abfrage mehrerer Fundämter blieb bislang ohne Erfolg. Die Goldbarren befanden sich in einer Pappschachtel, die Uhr in einem Seidensäckchen. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Ende Juni 2022 sachdienliche Beobachtungen in der Turmstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)