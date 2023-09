Große Baustelle in der Reuttier Straße in Neu-Ulm – so geht es weiter

Sie ist eine der Verkehrsschlagadern der Stadt Neu-Ulm und bekommt ein völlig neues Gesicht. Autofahrer müssen sich derzeit immer wieder umstellen.

Wer durch die Reuttier Straße in Neu-Ulm fährt, muss reichlich flexibel sein, denn die Verkehrsführung ändert sich alle paar Wochen. Während der kompletten Umbauzeit wechselt sie insgesamt 24 Mal. Mittlerweile ist fast die Hälfte dieses Großprojekts erledigt. Gibt es Probleme? Darüber konnten sich jetzt Bürgerinnen und Bürger bei einer Baustellenführung informieren.

Es sind zwar nur 600 Meter Straße, die komplett umgebaut und neu gestaltet werden, doch das Projekt ist derzeit die größte Baustelle in Neu-Ulm. Seit Juni 2022 wird daran gearbeitet, die Reuttier Straße zwischen der Meininger Allee und der Finninger Straße von Grund auf neu zu bauen und ihr ein schöneres Gesicht zu geben. Die Verkehrsabläufe sollen am Ende optimiert sein und Fußgänger wie Radler kommen sicherer voran. Apropos sicher: Der Sanierungsabschnitt wird komplett mit einem Leit- und Orientierungssystem für Blinde ausgestattet.

Die Arbeiten in der Reuttier Straße liegen bisher voll im Zeitplan

Das Meiste, was bisher geschah, spielte sich im Untergrund ab, denn Leitungen und Kanäle wurden umgelegt oder völlig neu verlegt. Insgesamt liegen nach den Worten von Lutz Dietl, Abteilungsleiter für Straßen und Brücken bei der Stadtverwaltung, am Ende 20 Kilometer Leerrohre im Boden. Bis Weihnachten dieses Jahres sollen die Straßenbauarbeiten an der Ostseite abgeschlossen sein. Ende 2024 ist alles fertig – vorausgesetzt, die Arbeiten laufen so weiter wie bisher. Sie liegen laut Dietl derzeit voll im Zeitplan, auch die Kosten sollen den mit 9,6 Millionen Euro angesetzten Rahmen nicht sprengen.

Bisher gestalten sich die Arbeiten auffallend geräuschlos, obwohl die Reuttier Straße eine der wichtigsten und meistbefahrenen Verkehrsachsen der Stadt darstellt. Rund 30.000 Fahrzeuge rollen hier täglich durch. "Der Verkehr läuft erstaunlich gut", sagt Dietl auf Nachfrage unserer Redaktion, "wir hatten Schlimmeres erwartet". Probleme bereiten lediglich die illegalen Linksabbieger, die etwa unbedingt in die Industriestraße wollen, obwohl die gelbe Fahrbahnmarkierung eindeutig durchgezogen ist. Solange sie auf eine Lücke im Gegenverkehr warten, stockt hinter ihnen der Verkehr, der nicht vorbei kann. Grundsätzlich weichen viele Verkehrsteilnehmer auf andere Routen aus, was ganz gut klappt, denn drumherum gibt es derzeit keine anderen größeren Baustellen, die für Behinderungen sorgen könnten. Und wie gehen die Anlieger mit den teilweise deutlichen Einschränkungen um? Ebenfalls recht gut. Dietl: "Wir haben sehr wenige Beschwerden". Selbst das Thema Parkplätze habe nicht zu größeren Problemen geführt.

Ein Bewässerungssystem versorgt die Bäume in der Reuttier Straße

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird sich die Reuttier Straße in diesem Abschnitt deutlich freundlicher präsentieren als bisher, unter anderem das Waldeck wird als Platz mit einer gewissen Aufenthaltsqualität gestaltet, dafür sind sogar Hochbeete vorgesehen. 44 Bäume mussten allerdings gefällt werden, dafür pflanzt die Stadt 77 neue. Für sie wurde eine eigene Bewässerungsanlage geschaffen. Ein unterirdisches Rohrleitungssystem versorgt sie mit Grundwasser. Regelmäßig bekommen sie über eine Zeitschaltuhr frisches Nass zugeführt, doch das könnte langfristig von einer Fernsteuerung per Computer abgelöst werden, sodass die Bewässerung vom Büro aus reguliert werden kann.

