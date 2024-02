Neu-Ulm

Großprojekt in Neu-Ulm: Warum das Heiners jetzt geflutet wird

Plus Das ehrgeizige Vorhaben liegt trotz eines zeitweiligen Baustopps gut im Zeitplan. Den Platz davor will die Stadt komplett neu gestalten und mit großen hohen Bäumen "hitzesicher" machen.

Von Ronald Hinzpeter

Demnächst heißt es: "Wasser marsch!" Und dann wird die Tiefgarage des Heiners-Gebäudes mit Grundwasser geflutet. Das, was normale Hausbesitzer für einen Alptraum halten, nämlich ein vollgelaufenes Untergeschoss, ist in diesem Fall notwendig, um den Bau voranzubringen. Im Rahmen einer Ortsbesichtigung hat sich der Neu-Ulmer Stadtrat über den Fortschritt dieses ehrgeizigen Projekts informiert und anschließend darüber entschieden, wie der Heiner-Metzger-Platz künftig aussehen soll.

Das Heiners wächst gut in die Höhe

Der Spatenstich liegt gerade mal 16 Monate zurück, dafür ist das mächtige Gebäude bereits ordentlich in die Höhe gewachsen: "Seit die Bodenplatte drin ist, läuft es wie am Schnürchen", sagte Matthias Ströbele. Er ist Geschäftsführer der Firma "XM Baumanagement. Sie kümmert sich darum, dass dieses Vorhaben termingerecht fertig wird. Selbst der Baustopp vom vergangenen Sommer, als sich in einem Nachbargebäude Risse gezeigt hatten, hat bisher nicht zu gravierenden Verzögerungen geführt. Allerdings mussten im Bereich der Maximilianstraße massive Stützen eingezogen werden, um die Baugrube zu stabilisieren. Die kommen in den nächsten Tagen raus und dafür das Wasser rein.

