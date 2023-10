Neu-Ulm

14:41 Uhr

Großübung: Feuerwehrleute suchen in verqualmtem Keller nach Vermissten

Die Hauptübung der Feuerwehr fand auf dem Gelände der Kläranlage Steinhäule in Neu-Ulm statt.

Plus Auf dem Gelände der Kläranlage Steinhäule in Neu-Ulm probt die Feuerwehr den Ernstfall. So fällt die Bilanz der Organisatoren aus.

Von Thomas Heckmann

Die Stadtverwaltung Neu-Ulm hatte es rechtzeitig angekündigt, dass am Samstagvormittag zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs sind. Auf dem Gelände der Kläranlage Steinhäule fand die Hauptübung der Neu-Ulmer Feuerwehr statt. Mehrere kleine Feuer und ein richtiger Feuerball, der von einem lauten Knall begleitet wurde, empfangen die ersten Feuerwehrleute auf dem weitläufigen Gelände im Norden des Stadtteils Pfuhl, aus zwei Gebäuden quillt Rauch zur Eingangstür heraus.

Dieses Szenario wurde bei der Übung in Neu-Ulm durchgespielt

Mitarbeiter der Kläranlage melden sich bei der Feuerwehr und sprechen von vier vermissten Arbeitern einer Fremdfirma im Keller, die sich dort nicht auskannten. Nun muss Einsatzleiter Marco Binder viele Entscheidungen treffen, um die Einsatzkräfte optimal einzuteilen. "Menschenrettung vor Brandbekämpfung" ist dabei das Schlagwort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

