Grundschule Burlafingen: So kratzt die Stadt das Geld zusammen

Plus Um Mehrkosten von 2,4 Millionen Euro für den Schulneubau decken zu können, schiebt Neu-Ulm mehrere Projekte. Doch die Streichliste wurde etwas entschärft.

Erst die Gänstorbrücke, dann die Grundschule Burlafingen: Mehrkosten in Millionenhöhe haben in den vergangenen Tagen im Neu-Ulmer Rathaus für schlechte Stimmung und viel Diskussionen gesorgt. Im Fall der Schule hat die Verwaltung die vorgelegte Streichliste auf Geheiß der Stadträtinnen und Stadträte kurzerhand überarbeitet und sozusagen entschärft. Manches Projekt kann nun doch früher umgesetzt werden, etwa die Flutlichtanlage des TSV Pfuhl.

Im Finanzausschuss kam die Liste jetzt erneut auf den Tisch. Diesmal wurde sie mehrheitlich beschlossen, wenn auch mit Bauchschmerzen. Die überarbeitete Vorlage mit Projekten, die geschoben werden müssen, sei "ein schmerzlicher Kompromiss", sagte Johannes Stingl ( CSU). Dennoch sei sie geeignet, "die Kuh vom Eis zu bringen".