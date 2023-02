Hallmann klagt gegen Opti-Wohnwelt-Kündigung: Das sagen XXXLutz und Röther

Plus Der Besitzer der riesigen ehemaligen Möbel-Mahler-Immobilie will sich nicht mit der Kündigung des Ankermieters abfinden. Nun hat der Klage eingereicht.

Die Hallmann-Holding will ihren größten Mieter im Neu-Ulmer Fachmarktzentrum nicht gehen lassen: Wie das Unternehmen des österreichischen Milliardärs Klemens Hallmann auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, sei eine Feststellungsklage bei Gericht gegen Opti-Wohnwelt eingereicht worden.