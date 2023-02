Hauseigentümer Hallmann klagt gegen Opti-Wohnwelt-Kündigung in Neu-Ulm

Der Besitzer der riesigen ehemaligen Möbel-Mahler-Immobilie will sich nicht mit der Kündigung des Ankermieters abfinden. Nun hat der Klage eingereicht.

Die Hallmann-Holding will ihren größten Mieter im Neu-Ulmer Fachmarktzentrum nicht gehen lassen: Wie das Unternehmen des österreichischen Milliardärs Klemens Hallmann auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, sei eine Feststellungsklage bei Gericht gegen Opti Wohnwelt eingereicht worden.

Den Plakaten: "Wir schließen. Räumungsfinale zum Trotz." Zwischen dem Vermieter, der Firma "Shopping Center Neu-Ulm GmbH & Co. KG" und Opti Wohnwelt bestehe bis 31. März 2029 ein aufrechtes Mietverhältnis.

"Welt des Wohnens" – Hallmann setzt darauf

"Da der Mieter an seinen überraschenden, frühzeitigen Auszugsplänen festzuhalten scheint, brachte der Vermieter eine Feststellungsklage bei Gericht gegen Opti Wohnwelt ein", heißt es auf Anfrage. Ungeachtet der letztlichen Entscheidung von Opti Wohnwelt werde das bereits vor einem Jahr angestoßene und unter Einbindung der Hauptmieter entwickelte Rebranding der „Welt des Wohnens“ weiter vorangetrieben.

Das Konzept "Welt des Wohnens" wurde noch vom Vorbesitzer, der Familie Mahler, ins Leben gerufen. Die Idee: Ein Einkaufszentrum, das sich ganz dem Thema Wohnen verschrieben hat. Wie Hallmann auf Nachfrage schriftlich moniert, sei dieses Konzept "bedauerlicherweise im vergangenen Jahr durch Opti Wohnwelt blockiert" worden. Ziel der umfassenden Marketing- und Rebranding-Maßnahmen sei es, die Attraktivität des Centers zu stärken sowie die Einführung eines modernen, ansprechenden und auf die Kundinnen und Kunden abgestimmten Online-Auftritts umzusetzen.

Zum Zeitpunkt des Hallmann-Einstiegs hatte die "Welt des Wohnens" 30 Mieter aus unterschiedlichen Branchen. Dazu zählen Ankermieter wie etwa die laut Hallmann zweitgrößte Edeka-Filiale Deutschlands, das zentrale Möbelhaus Opti Wohnwelt, den Modepark Röther und kleinere Mieter wie Vodafone, Home24, Europcar, Tedi, Kik und ein Fitnessstudio. Von den Möbel-Untermietern sind etliche ausgezogen: wie etwa Who's Perfect und zahlreiche kleine Marken-Läden von Spezialanbietern. Ein ganzes Stockwerk steht leer.

Der letzte Möbel-Anziehungspunkt wäre nach einem Auszug von Opti Home24. Täglich bekomme der im Internet groß gewordene Laden Anfragen, ob auch er an einen Auszug denke. So heißt es zumindest in einem auf Instagram veröffentlichten Video. "Ja, Home24 bleibt weiterhin im Haus", sagt darin ein Mitarbeiter.

Denkbar wäre, so wird zumindest unter Beschäftigten im Ex-Möbel-Mahler spekuliert, dass sich Home24 in Neu-Ulm zusammen mit dem Mutterkontern ausbreitet: Denn der Einrichtungsriese XXXLutz besitzt seit Kurzem mehr als 92 Prozent der Aktien und plant den Rückzug des Online-Möbelhändlers von der Börse. Wie Hallmann kommt XXXLutz aus Österreich. Das würde passen.

Kommt jetzt XXXLutz, die Home24-Mutter?

Dass allerdings nach der Geschichte mit dem Aus für Möbel-Mutschler, Möbel-Mahler und wohl auch die Opti Wohnwelt ein viertes Möbelhaus hier im Neu-Ulmer Starkfeld investiert, gilt als unwahrscheinlich. Eine Fläche von 110.000 Quadratmetern ist einfach zu groß.