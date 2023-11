Handtasche aus Auto in Neu-Ulmer Innenstadt gestohlen

Der Neu-Ulmer Stadtmitte wird aus einem geparkten Auto eine Handtasche gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In der Steubenstraße in Neu-Ulm ist am Montagnachmittag zwischen 14.30 und 16 Uhr eine Handtasche aus einem Auto gestohlen worden. Wie eine Geschädigte der Polizei mitteilte, parkte sie ihren Wagen dort. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, fehlte die Tasche, die sie zuvor im Fahrzeug zurücklies.

Aufgrund fehlender Beschädigungen am Auto geht die Polizei davon aus, dass der Wage nicht verschlossen war. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)