Handy am Steuer bleibt in Neu-Ulm häufige Unfallursache

Die Polizei Neu-Ulm stellt die Unfallstatistik für 2022 vor. Es hat fast 2500 Mal gekracht. Und es setzen sich wohl wieder mehr Menschen betrunken ans Steuer.

409 Menschen wurden im vergangenen Jahr auf Neu-Ulms Straßen bei Unfällen verletzt. Vor allem die sogenannten schwachen Verkehrsteilnehmer sind da betroffen, zwei Radfahrer sind verstorben. Die Polizei wirft in ihrer aktuellen Verkehrsstatistik einen Blick auf Unfallursachen und klärt auf, wie jeder einzelne zu einem sichereren Straßenverkehr beitragen kann.

Leichte Nachwirkungen der Coronapandemie sind in der Verkehrsstatistik ebenfalls zu erkennen. Die Gesamtzahl der Unfälle hat das Niveau von 2019 noch nicht wieder erreicht. Der Grund laut Polizeihauptkommissar Werner Lipp: Es seien schlicht noch nicht wieder so viele Menschen wie damals auf den Straßen unterwegs.

Sorgen macht ihm in diesem Jahr vor allem der Höchststand bei den Alkoholfahrten, die die Polizei aufgedeckt hat. 357 betrunkene Fahrer hat die Polizei Neu-Ulm 2022 aus dem Verkehr gezogen, 2021 waren es 254. Unter Drogeneinfluss stehende Fahrer wurden wieder mehr erwischt, nämlich 174 (2021: 158). Auch in den Unfallzahlen spiegelt sich das wider. Betrunkene Fahrer verursachten 44 Unfälle, im Jahr zuvor waren es 37. Alkohol und Drogen werden ein Schwerpunkt bleiben, sagt Lipp. Man wolle den Entdeckungsgrad hochhalten. Und er erinnert daran, dass für E-Scooter dieselben Promillegrenzen wie für Autos gelten.

Handy am Steuer weiter häufige Unfallursache

Eine der häufigsten Unfallursachen wird in der Statistik mit "unzureichendem Abstand" bezeichnet. Dahinter verbergen sich laut Dienststellenleiter Michael Keck diverse Ablenkungen - allen voran das Handy. Wer aufs Display statt auf die Straße schaut, legt schnell einige Meter im Blindflug zurück. 923 von den insgesamt 2438 Verkehrsunfällen 2022 im Dienstbereich der PI Neu-Ulm passierten wegen zu geringem Sicherheitsabstand. Fast hundert Menschen wurden in diesem Zusammenhang verletzt.

Ein Hauptaugenmerk der PI Neu-Ulm lag im vergangenen Jahr auf dem Rad, mit dem die Beamtinnen und Beamten seit 2020 auch selbst unterwegs sind. Die Fahrradstreife kommt gut an, bei den Polizistinnen und Polizisten, die sich freiwillig für den Fahrraddienst melden, aber auch bei den Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmern. Ist man auf dem Rad unterwegs, komme man leichter in Kontakt mit den Bürgern, erklärt Keck. Es ergeben sich immer wieder gute Gespräche, in denen es gar nicht nur um Rad- und Verkehrsthemen gehen muss.

Radfahrer tragen in Neu-Ulm oft eine Mitschuld an Unfällen

Doch Radfahrer sind auf der Straße immer noch einer großen Verletzungsgefahr ausgesetzt, Hauptkommissar Lipp ruft alle Autofahrer zu Vorsicht und Rücksichtnahme auf und appelliert gleichzeitig an die Radler, mit Helm und reflektierender Kleidung Schutzmaßnahmen für sich selbst zu ergreifen - und Verkehrsregeln ernst zu nehmen. Bei rund 73 Prozent aller Unfälle mit Fahrradbeteiligung war der Radfahrer oder die Radfahrerin zumindest Mitverursacher des Unfalls - etwa weil sie als "Geisterradler" entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren oder weil das Fahrradlicht fehlte.