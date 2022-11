Heckscheibe eines Autos eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Nach der Sachbeschädigung im Neu-Ulmer Industriegebiet hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Offenbar mutwillig wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Heckscheibe eines Autos in Neu-Ulm eingeschlagen. Das Fahrzeug, ein weißer Suzuki Vitara, war nach Polizeiangaben im Tatzeitraum ordnungsgemäß in der Ernst-Abbe-Straße geparkt. Hinweise zur Täterschaft liegen den Ermittlern nach eigenen Angaben bislang nicht vor. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im betreffenden Bereich etwaige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)