vor 19 Min.

Heilig Kreuz in Pfuhl: 50-jähriges Bestehen wird auch ohne Glocken gefeiert

Plus 50 Jahre sind für eine Kirche eigentlich kein Alter, aber genau so viele Jahre existiert jetzt die Kirche Heilig Kreuz in Pfuhl. Es ist ein modernes Gotteshaus und ein besonderes, denn es besitzt keinen Glockenturm.

Von Stefan Kümmritz

Pfuhl hat sich in einem halben Jahrhundert an die fehlenden Glocken gewöhnt. Wenn auch der Grund dafür ein ganz banaler ist: „Es fehlte damals das Geld dafür“, erläutert Eugen Strobel, der ein gutes Neu-Ulmer Kirchenarchiv führt. Später wurde alles so belassen und so rufen bis heute keine Glocken die Gläubigen zum Gottesdienst oder anderen kirchlichen Ereignissen. Das werden sie auch nicht, wenn das Jubiläum am Samstag, 23. Dezember, um 18 Uhr mit Bischof Bertram Meier und Neu-Ulms Stadtpfarrer Karl Klein sowie mit musikalischer Gestaltung gefeiert wird. Trotzdem dürften die Plätze in der Kirche dann voll besetzt sein.

Heilig Kreuz in Pfuhl gehört zur Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm

Heilig Kreuz gehört seit 2015 wie St. Albert in Offenhausen, St. Mammas in Finningen und St. Johann Baptist in Neu-Ulm zur Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm. Dass es die Kirche in Pfuhl erst seit relativ kurzer Zeit gibt, hat den Hintergrund, dass der Neu-Ulmer Stadtteil früher evangelisch war. Es gab dort nur wenige Katholiken und die gingen ab 1933 nach Offenhausen, wo damals die erste Kirche vor Ort eingeweiht wurde, die nach dem heiligen Albertus-Magnus benannt wurde. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber 1953 stand sie ganz neu erbaut wieder da.

