Hundehasser legt Köder mit Reißnägeln aus: Polizei bittet um Vorsicht

Es passiert immer wieder: Unbekannte verteilen gefährlich präpariert Köder, bevorzugt am Donauufer. Jetzt gibt es einen neuen Fall aus Neu-Ulm.

Schon wieder wurden der Polizeiinspektion Neu-Ulm präparierte Hundeköder am Donauufer gemeldet. Diesmal hat ein bisher unbekannter Hundehasser zwischen der Illerspitze und dem Ruderclub Neu-Ulm an mehreren Stellen Köder und daneben Reißnägel platziert. Polizeibeamte stellten sie jetzt sicher. Die Inspektion bittet Hundebesitzer, bei Spaziergängen mit den Tieren besonders achtsam zu sein. Die Ermittlungen gegen den bisher nicht ermittelten Täter wurden aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Nummer 0731-80130 zu melden.

Hundehasser legen im Raum Neu-Ulm immer wieder präparierte Köder aus

Zuletzt waren im November präparierte Köder am Donauufer entdeckt worden. Die Täter hatten Hundefutter mit Würstchen vermischt und kleine Schrauben hineingesteckt. Anschließend legten sie die Köder entlang des Fußweges aus. Nach Erkenntnissen der Polizei wurden dabei keine Tiere verletzt. Ein ähnlich gespickter Köder war im September am Illerkanal bei Bellenberg entdeckt worden, ein weiterer bereits im Juni am Neu-Ulmer Jahnufer. Auch im Spätherbst 2022 wurden immer wieder vergleichbare Fälle von der Polizei gemeldet. (AZ)

