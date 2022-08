Neu-Ulm/Illertissen

12:00 Uhr

Die jungen "Löwen" vom Illertisser Hochschulschloss

Lokal Seit zehn Jahren existiert an der Hochschule Neu-Ulm der Club der Campus Lions. Bei der Gründung spielte das Illertisser Vöhlinschloss eine ganz besondere Rolle.

Von Ronald Hinzpeter

Es gibt nicht viele Menschen oder Organisationen, die von sich behaupten können, an der Schlossallee zu residieren. Der Lions Club Neu-Ulm Campus kann das: Seine offizielle Adresse lautet Schlossallee 25 in Illertissen. Das ist die Hausnummer des Vöhlinschlosses. Aber eigentlich ist der Club der Neu-Ulmer Ableger der weltweiten Lions-Organisation, denn er gehört zur Hochschule der Großen Kreisstadt, der HNU. Doch für dessen Gründung vor zehn Jahren spielten das Schloss und der Lions Club Illertissen eine entscheidende Rolle. Überhaupt nimmt der Campus Club in Deutschland eine Sonderstellung ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen