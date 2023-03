Tierheilpraktiker: Helfen Massagen und Globuli bei Hund und Katze?

Plus Die Zahl der Haustiere nimmt zu, die der Heilkundeangebote auch. Wie eine Physiotherapeutin und eine Heilpraktikerin arbeiten und was ein Tierarzt dazu sagt.

Auf den ersten Blick sieht es wie in einer herkömmlichen Physiopraxis aus. Eine große Massageliege bildet das Zentrum, im Schrank türmen sich Gymnastikbälle, Aerobic Stepper und weitere Fitnessgeräte. Auf der Liege hat schon Hündchen Ami Platz genommen, eine Massage mit anschließender Akupunkturbehandlung soll seine Arthrose-Schmerzen lindern. Tierphysiotherapeutin Petra Rupprecht lockert mit einem vibrierenden Massagegerät Amis Muskeln.

Fast die Hälfte aller deutschen Haushalte teilt sich dem Portal Statista zufolge ihr Heim mit einem tierischen Mitbewohner, Tendenz steigend. Gewachsen ist auch die Zahl der Angebote in der Tierheilkunde. Längst bieten nicht mehr nur Tierärztinnen und Tierärzte ihre Hilfe an, sondern auch Tierphysiotherapeutinnen wie Petra Rupprecht in Tiefenbach – und Heilpraktikerinnen wie Christine Stiff in Reutti. Bis auf die klassische Tierärztin sind die Berufe weder staatlich anerkannt noch geregelt. Petra Rupprecht empfiehlt, bei der Auswahl der Praxis immer darauf zu achten, ob diese im Register der Bundesverbände aufgezeichnet ist. "Wenn man sich nicht sicher ist, am besten beim Tierarzt oder der Hundeschule nachfragen."

Tierheilpraktikerin in Neu-Ulm startet die Behandlung mit Tierpsychologie

Mittlerweile werden immer mehr Tiere vom Tierarzt überwiesen, da habe sich in den vergangenen Jahren etwas an der Einstellung geändert. Früher habe es nur geheißen, dass man das schon mal machen könne. Inzwischen werde Tierphysiotherapie aktiv empfohlen. "Am besten kann ich an den Beschwerden der Tiere arbeiten, wenn es eine Diagnose vom Arzt gibt, idealerweise mit Röntgenbildern", sagt Rupprecht. Auch Ralph Rückert, Tierarzt in Ulm, hält diese Methode in bestimmten Fällen für sinnvoll. Mit der Evidenz sei es zwar nicht so einfach, aber ein Blick zum Menschen helfe: "Ein Fußballer, der sich das Kreuzband abreißt, ist oft erstaunlich schnell wieder auf dem Platz." Das zeige, was Aufbautraining und Physiotherapie bewirken können.

Christine Stiff war einige Jahre bei einem Auftragsforschungsinstitut in Neu-Ulm beschäftigt. Während dieser Zeit behandelte sie ihre eigenen Tiere mit homöopathischen Mitteln. "Die Erfolge haben mich motiviert, mehr darüber zu erfahren", erzählt sie. Stiff absolvierte Ausbildungen zur Tierheilpraktikerin, Tierhomöopathin und Tierpsychologin und eröffnete im Jahr 2012 ihre mobile Praxis HuKaPf für Hunde, Katzen und Pferde. 2018 absolvierte sie ein Praktikum im Anicura-Kleintierzentrum in Offenhausen. "Es war mir wichtig, den Praxisalltag mitzubekommen. Womit kommen die Menschen, welche Techniken werden angewandt?", erklärt sie.

Tierarzt in Ulm steht der Homöopathie skeptisch gegenüber

Die Tierheilpraktikerin ist überzeugt, dass sie Tieren in vielen Fällen mit homöopathischen Arzneimitteln helfen kann. Dass Homöopathie helfen könne, belegten Studien aus der Humanmedizin. "Warum das so ist, kann man wissenschaftlich nicht beweisen", räumt sie ein. Aber: "Ohne Behandlungserfolge würde meine Tierheilpraxis nicht mehr bestehen." Die 55-Jährige beobachtet die Tiere bei einer Anamnese in deren gewohnten Umfeld. Symptome und Abweichungen vom arttypischen Verhalten sind wichtig für die weitere Behandlung.

Tierarzt Rückert hält von Homöopathie wenig. Alles, was nicht nachweislich funktioniere, sei Humbug. "Was da angeblich besser wird, wäre auch von selber besser geworden", kritisiert er. Den Placeboeffekt gebe es auch bei Tieren: "Der Besitzer fühlt sich beruhigt, das Tier kommt dadurch in eine bessere Gemütslage." Rückert, der den meistgelesenen deutschsprachigen Tiermedizin-Blog betreibt, meint aber auch: "Es ist ein Segment, das bedient werden will". "Allergisch" werde er nur in einer Situation: "wenn Patienten durch wirkungslose Therapieansätze Zeit weggenommen wird. Im Praxisalltag sehen wir auch, dass eine Hündin mit faustgroßen Tumoren auftaucht."

Auch Verhaltensauffälligkeiten von Katzen und Hunden stehen im Fokus

Christine Stiff betont, sie kenne natürlich die Grenzen einer homöopathischen Behandlung. Unheilbare Krankheiten wie bösartige Tumore behandle sie nur palliativ. Das kläre sie im Vorfeld mit der Tierhalterin oder dem Tierhalter ab und verweise dann auch an einen Tierarzt. Auch Ralph Rückert hat die Erfahrung gemacht, dass manche Heilpraktiker schnell überweisen: "Das finde ich anerkennenswert, dann kannst du keinen Vorwurf erheben."

Ihre Arbeit sieht Stiff nicht als Konkurrenz, sondern auch als Ergänzung zur herkömmlichen Tiermedizin. Sei es, wenn Menschen ihren Tieren eine dauerhafte Behandlung mit Medikamenten wie Kortison ersparen wollen, in der palliativen Behandlung oder wenn eher Verhaltensauffälligkeiten als körperliche Ursachen zu einem Problem geführt haben.

Nicht nur Hunde gehen zur Tierphysiotherapie in Illertissen

Physiotherapeutin Petra Rupprecht behandelt vor allem Hunde, aber auch ein Meerschweinchen war schon in ihrer Praxis. Im Volksmund tauche meist nur der Deutsche Schäferhund mit seinen rassetypischen Hüftschäden auf. "Mittlerweile haben allerdings alle Rassen Gelenkprobleme und gesundheitliche Vorbelastungen", erklärt die Illertisserin.

In der Zwischenzeit ist Amis Behandlung beendet, nun stehen Bewegungsübungen an. Mit Leckerlis werden die Hunde für ein Work-out auf den Stepper gelotst, jetzt muss auch Besitzerin Sandra Heins mitarbeiten. Am Ende gibt's für Ami und seine Schwerster Ivy noch Hausaufgaben. Sie sollen weiterhin fleißig trainieren, um Muskeln aufzubauen und die Koordination zu schulen. Die Tipps und Tricks, die ihr Petra Rupprecht mitgibt, findet Sandra Heins besonders hilfreich. So könne sie mit den gelernten Massagegriffen auch zu Hause gezielt gegen die Schmerzen der Tiere vorgehen. Heins hat einen Vorteil: Sie ist selbst praktizierende Physiotherapeutin. Für Petra Rupprecht ist es ein Anliegen, die Tierbesitzer dafür zu sensibilisieren, mehr auf die Bewegungsabläufe des Tiers zu achten: "Schon allein aus der Sitzhaltung, dem Gesichtsausdruck oder einem eventuell vorhandenen Unterschied in der Muskulatur lassen sich Beschwerden erkennen."