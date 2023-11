Neu-Ulm

vor 3 Min.

Im Florian Zimmer Theater geht es wieder los – und es gibt neue Pläne

Am 1. Dezember startet das neue Programm von Florian Zimmer. Die Premiere im Magietheater findet am 9. Dezember statt, wegen der Nachfrage gibt es zusätzlich eine Vorpremiere.

Plus Ein Brand brachte dem Magietheater in Neu-Ulm eine Zwangspause, die Sanierung dauerte unerwartet lang. Nun geht es wieder los. Nicht nur das Programm ist neu.

Von Sebastian Mayr

50 Shows wollte Magier Florian Zimmer in seinem Neu-Ulmer Theater bis Ende Februar zeigen. Doch bereits vor dem Auftakt hat der Illusionskünstler 28 zusätzliche Auftritte in das Programm aufgenommen, weil die Nachfrage so groß war. Nach einem Brand im Büro hatte Zimmer die Sommerpause wegen Sanierungsarbeiten gezwungenermaßen verlängern – und deswegen Experimente aus der Zeit vor der Eröffnung des Magietheaters wiederholen müssen.

Sein erstes Programm hat Zimmer im Baucontainer fertiggestellt – und sich darauf gefreut, künftig die Bühne seines Theaters an der Europastraße nutzen zu können. Es kam anders. Im Büro brach ein Feuer aus, dass nicht nur dort eine Sanierung erforderlich machte. Der Rauch zog in den Showroom, Teile der Technik und der Vorhang mussten getauscht werden. Erst am vergangenen Freitag war der Kleber des neuen Bodens getrocknet und der Magier konnte die Bühne erstmals nutzen. Immerhin eine Woche vor dem Auftakt des neuen Programms am Freitag, 1. Dezember. Zuvor hatte sich der 40-Jährige in seiner Probenhalle vorbereitet, in der er die exakte Bühnengröße auf dem Boden abgeklebt hat.

