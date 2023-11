Im Venet-Haus stellt die Münchner Secession aus

Plus Die 1892 gegründete Künstlervereinigung Münchner Secession besteht bis heute. Sechs Mitglieder zeigen ihre Werke derzeit in der Galerie im Venet-Haus.

Es ist die wohl attraktivste und hochwertigste Ausstellung in der Galerie im Venet-Haus, seit der "Kunstraum Werner Schneider" besteht: Fünf Künstler und eine Künstlerin der Münchner Secession zeigen ihre Werke – und die sind nicht nur von hoher künstlerischer Qualität, sondern auch voll von Anspielungen und Verweisen. Zeit mitbringen zur Betrachtung lohnt.

Die Münchner Secession – eine Künstlervereinigung, die sich gegen eine Bevormundung durch den damaligen staatlichen Kulturbetrieb wandte – wurde 1892 gegründet. Und ja, die Münchner Secession lebt, im 132. Jahr seit ihrer Gründung. Werner Schneider präsentiert in seiner neuen Ausstellung sechs aktuelle Künstlerinnen und Künstler der Münchner Secession: Gerlinde Zantis, Christian Wichmann, Philipp H. Steiner, Ludwig Arnold, Jess Walter und Nikolai von Magnus.