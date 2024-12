„Immer aktiv bleiben und nie aufgeben“: Hildegard Wanda feiert ihren 100. Geburtstag

Kürzlich feierte Hildegard Wanda aus Neu-Ulm ihren 100. Geburtstag. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger überbrachte nachträglich die herzlichsten Glückwünsche sowie Blumen und Geschenke der Stadt.

Hildegard Wanda lebte in Bad Wurzach, bevor sie nach Gerlenhofen und dann nach Ludwigsfeld zog

Wanda wurde 1924 in Witten im Ruhrgebiet geboren. Da ihre Mutter früh verstarb, musste sie sich viel um die Familie kümmern und auch persönlich zurückstecken. Während der Kriegsjahre erlebte sie die Bombenangriffe auf ihre Heimat. Auch das weitere Leben der gelernten Schneiderin verlief wechselhaft. Da ihr erster Ehemann bereits in jungen Jahren verstarb, heiratete Hildegard Wanda ein zweites Mal. Aus beiden Partnerschaften gingen bisher vier Kinder und vier Enkel hervor. Infolge der wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Ruhrgebiet überzeugte sie ihren damaligen Ehemann schließlich von einem Stellenwechsel und Umzug der Familie nach Bad Wurzach, wo sie sich einen neuen Lebensmittelpunkt aufbauten.

Nachdem eine ihrer Töchter nach Neu-Ulm geheiratet hatte, folgte der Umzug zunächst nach Gerlenhofen und später in ihre Wohnung in Ludwigsfeld. Dort lebt die umtriebige Jubilarin heute immer noch und erfreut sich an regelmäßigen Besuchen ihrer Kinder, die sie im Alltag tatkräftig unterstützen. Auf die Frage nach ihrem Geheimnis für ein langes Leben entgegnete sie: „Nichts Besonderes, aber immer aktiv bleiben und nie aufgeben.“ Diese Schaffenskraft hält sie bis heute fit. Daneben hat bis ins hohe Alter von 90 Jahren im Kirchenchor gesungen. (AZ)