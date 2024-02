In der Nacht zum Valentinstag: Mann stiehlt Blumensträuße an Tankstelle

Drei Blumensträuße im Wert von insgesamt 75 Euro hat ein Mann in Neu-Ulm in der Nacht zum Valentistag gestohlen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Gleich drei Blumensträuße hat ein Mann in der Nacht zum Valentinstag an einer Tankstelle in Neu-Ulm gestohlen. Gefasst werden konnte der Täter nach Polizeiangaben nicht. Jedoch liegen wohl entsprechende Videozeichnungen vor.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl kurz nach Mitternacht. Die Blumensträuße seien unmittelbar vor dem Eingangsbereich der Tankstelle zum Verkauf ausgelegt gewesen. Der Mann sei an die Auslage herangetreten und habe drei Blumensträuße im Gesamtwert von 75 Euro an sich genommen. Daraufhin sei er mit den Sträußen davongelaufen, ohne sie zu bezahlen.

Ein Zeuge beschrieb den Dieb als ungefähr 50-jährigen Mann. Beamte griffen ihn auch im Verlauf einer sofortig eingeleiteten Fahnudung nicht mehr auf. Eine entsprechende Videoaufzeichnung sei allerdings vorhanden, heißt es. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. (AZ)