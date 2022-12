In Neu-Ulm gehen die Einbrecher um

Auch das Weihnachtsfest hält Schurken nicht von ihrem Tun ab. Diese Viertel waren betroffen.

Die Polizei beklagt mehrere Einbrüche im Bereich Neu-Ulm und Offenhausen: Rund um Weihnachten ereigneten sich mehrere Wohnungseinbruchdiebstähle in Neu-Ulm / Offenhausen.

Betroffen waren Wohnanwesen in den Bereichen der Roseggerstraße, der Wilhelm-Busch-Straße, sowie der Franz-Lehar-Straße. Der oder die unbekannten Täter hebelten insbesondere die Terrassentüren oder Fenster auf und gelangten somit in die Wohnanwesen. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und die Täter erbeuteten insbesondere Bargeld, Schmuck sowie elektronische Geräte.

An Heiligabend Einbruch im Neu-Ulmer Starkfeld

An Heiligabend wurde in Neu-Ulm im Starkfeld in ein Geschäft eingebrochen. Derzeit wird hier zu den oben genannten Wohnungseinbrüchen aber nicht von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Sachdienliche Hinweise bitte an die KPI Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 oder 0731/8013-229. (AZ)