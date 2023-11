James Blunt kommt zum Wiley Open Air 2024 nach Neu-Ulm

"Bonfire Heart" und "You're Beautiful" zählen zu seinen größten Hits. Im Sommer kommt James Blunt nach Neu-Ulm, bald gibt es Tickets.

Mit dem Auftritt des britischen Singer-Songwriters James Blunt steht 2024 noch ein Konzert-Highlight in der Region an. Blunt tritt am 29. August bei Wiley Open Air in Neu-Ulm auf. Der Vorverkauf beginnt diesen Freitag, 24. November.

Nur zwei Tage vor dem deutschen Top-Act Marius Müller-Westernhagen wird James Blunt im Wiley Sportpark auftreten. Den Veranstaltern des Open Airs ist es gelungen, den Briten, der mit seinen Alben und Titeln regelmäßig die deutschen Charts anführt (2013 hielt sich sein Titel "Bonfire Heart" zum Beispiel 31 Wochen in den deutschen Single-Charts und kletterte dort bis auf Platz 1), für den 29. August 2024 nach Neu-Ulm zu holen.

Ein "Key-Artist" kommt nach Neu-Ulm

Seit fast 20 Jahren spielt James Blunt aus der Liga der internationalen Musikszene oben mit. Seine Songs begeistern Millionen Menschen und sind auch bei einem der beiden Veranstalter, dem Radiosender Donau 3 FM, eine feste Säule im Musikprogramm. Moderator und Programmleiter Andi Scheiter sagt: "James Blunt nennen wir bei uns einen Key-Artist, also einen Schlüsselkünstler. Sein Repertoire ist immens groß, seine Hits sind zahlreich und bei unseren Hörern wahnsinnig beliebt."

Der Ticketvorverkauf startet diesen Freitag, 11 Uhr. Tickets sind im Internet unter www.donau3fm.de und www.allgaeu-concerts.de erhältlich.

Außerdem nächstes Jahr im Sportpart zu Gast: Die Böhsen Onkelz spielen im Rahmen ihrer Tour auch zwei Mal in Neu-Ulm. Um das Konzert gab es im Vorfeld schon Querelen. Auf eine Petition gegen den Auftritt folgte eine umso erfolgreichere Gegenpetition. (AZ)