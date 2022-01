"Kunst im Landratsamt": Hier zeigt Angelika Haschler ihre Strukturbilder

Kunst, die Staub von der Seele wäscht: Im Landratsamt Neu-Ulm sind bis August 2022 die Strukturbilder der Künstlerin Angelika Haschler zu sehen.

"Ein Fest der Farben, Strukturen und reliefartigen Oberflächen" - so kündigt das Landratsamt Neu-Ulm die neueste Ausstellung in der Reihe "Kunst im Landratsamt" an. Bilder von Angelika Haschler schmücken jetzt die Wände im Landratsamt-Gebäude, wo sonst kahler Sichtbeton und Holzverkleidungen dominieren. Bis in den August 2022 hinein soll eine Auswahl ihrer Arbeiten hier zu sehen sein.

Angela Haschlers Kunst ist im Landratsamt Neu-Ulm zu erleben

Die größtenteils abstrakten Werke sind im Großen Sitzungssaal, im Foyer des dritten Obergeschosses und im Treppenhaus des Landratsamtes Neu-Ulm zu sehen. Angelika Haschlers Strukturmalerei spielt mit Materialien: "Sie verwendet Marmormehl aus Carrara, Champagnerkreide, Bitumen, diverse Sande, Erde, Jute, Ton, Haut- und Knochenleim sowie andere natürliche Materialien, die einen lebendigen Untergrund erzeugen und zu Unebenheiten und Rissen aufbrechen", so kündigt das Landratsamt die Ausstellung an. Auf diesen Grund malt sie mit leuchtenden Pigmenten, selbst angerührten Öl-Wachs-Farben und manchmal auch Beizen, Schellack, Ruß, Kaffee, Bienenwachs, Acryl und Tuschen.

Ihre Farbkompositionen gestaltet Haschler ohne Vorlagen oder Vorgaben. "Ich lasse mich rein von meiner Intuition leiten, meiner Kreativität gebe ich freien Lauf. Dadurch entsteht eine Vielfalt an unterschiedlichen Eindrücken. Das ist für mich das Spannende am Malen", erläutert die in Höchstädt an der Donau lebende Künstlerin, die auch Mitglied im Kunstverein Senden und bei der Künstlergilde Ulm ist. Seit 15 Jahren ist sie künstlerisch tätig. Mit ihrer Kunst – so zitiert sie Pablo Picasso – wolle sie "den Staub des Alltags von der Seele waschen".

So können Sie die "Kunst im Landratsamt" in Neu-Ulm besichtigen

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation ist ein Besuch der Ausstellung nur am Dienstag, 2. Februar 2022, sowie am Montag, 7. März 2022, jeweils um 15 Uhr mit vorheriger Anmeldung unter kreismuseen@lra.neu-ulm.de oder telefonisch unter 0731/704042014 möglich. Für den Ausstellungsbesuch im Landratsamt gilt die 3G- Regel (geimpft, genesen, getestet) und FFP2-Maskenpflicht. Nähere Informationen unter www.landkreis.neu-ulm.de/de/veranstaltungen_museum.html. (AZ, veli)

