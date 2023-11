Amtsgerichtsdirektor Kessler verlässt Neu-Ulm: Das bleibt ihm in Erinnerung

Plus Nach gut drei Jahren verlässt Alexander Kessler das Amtsgericht. Seine Zeit in Neu-Ulm war vor allem geprägt von Corona. Welche Fälle bewegten ihn besonders?

Die Einladung zum Ausstand war an die etwa 100 Kolleginnen und Kollegen bereits Ende Oktober erfolgt. Doch zu diesem Zeitpunkt konnte und wollte Alexander Kessler seinen Abschied als Direktor des Neu-Ulmer Amtsgerichts zumindest offiziell noch nicht verkünden. Denn die entsprechende Urkunde vom Justizministerium war noch nicht vorgelegen. Die ist zwischenzeitlich eingetroffen: Kessler verlässt nach nur 3,5 Jahren das Amtsgericht in Neu-Ulm. Für manchen Beschäftigten kam die Einladung zum Ausstand überraschend. Doch die Gründe dafür liegen quasi auf der Hand.

Kessler, der im Landkreis Augsburg wohnt, pendelte täglich mit dem Zug zur Arbeit. Von zu Hause ging es mit dem Fahrrad zum Bahnhof, über Augsburg mit dem ICE nach Ulm und vom Hauptbahnhof zu Fuß in die Neu-Ulmer Schützenstraße. "Ich bin stolz darauf, dass ich keinen einzigen Tag mit dem Bus gefahren bin." Zwei Stunden brauchte er für eine einfache Strecke von Tür zu Tür, also vier Stunden jeden Tag. Vorausgesetzt, die Züge fuhren pünktlich. "Bei der Zuverlässigkeit der Bahn war es oftmals noch mehr." Auf jeden Fall war es viel Zeit, die auf der Strecke blieb für den 56-jährigen Vater von vier inzwischen volljährigen Kindern.