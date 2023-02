Märchentrümmer: Öpfingerin Mia M. Hope veröffentlicht neuen Roman

Plus Nicht jede Liebesgeschichte endet wie im Märchen. Um Hoffnung und Wege aus einer destruktiven Beziehung geht es in Mia M. Hopes Romanreihe. Nun liegt der zweite und letzte Teil vor.

Als Autorin nennt sich Michaela Metzner "Mia M. Hope": Hoffnung, englisch "hope", möchte sie machen mit ihrer Roman-Dilogie, deren zweiter Teil nun erschien – Hoffnung und Mut für Teenager und junge Frauen, sich mit verhängnisvollen, toxischen Beziehungen und ihren Ursachen zu beschäftigen und sich zu befreien, anstatt Selbstaufgabe und Abhängigkeit für Liebe zu halten.