Mann sitzt nach schwerem Raub in Neu-Ulm in Untersuchungshaft

In einem Geschäft Im Starkfeld stiehlt ein 32-Jähriger ein Handy und bedroht die Verkäuferin mit einem Messer. Später kann die Polizei den Mann fassen.

Am Montagmorgen gegen 10 Uhr hat ein 32-Jähriger in einem Neu-Ulmer Geschäft ein Handy gestohlen und anschließend die Verkäuferin mit einem Messer bedroht. Diese hatte sich ihm in den Weg gestellt und versucht, den Mann von der Flucht abzuhalten. Laut der Polizei führte der 32-Jährige Stichbewegungen in Richtung der Verkäuferin aus, diese blieb jedoch unverletzt.

Anschließend floh der Täter. Nach einer umfassenden Fahndung konnte die Polizei ihn in der Industriestraße festnehmen und bei der Durchsuchung das Handy im Wert von 1200 Euro auffinden. Daraufhin wurde der Mann dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, er sitzt nun in Untersuchungshaft. (AZ)