Melanie Meyer will Opfern von sexualisierter Gewalt eine Stimme geben

Künstlerin Melanie Meyer will ein Tabu sprengen. Mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt gibt sie einen Einblick in ein Thema, das oft verschwiegen wird.

Über dieses Thema zu sprechen, fällt schwer. Deshalb ist auch so selten davon zu hören - obwohl jedes Jahr mehr als 17.000 Kinder in Deutschland Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Die Neu-Ulmer Künstlerin Melanie Meyer will das laute Schweigen der Gesellschaft durchbrechen. In ihrer Ausstellung "Weil nicht sein kann, was nicht sein darf" gibt sie Betroffenen eine Stimme.

Als sich ein Fall von sexualisierter Gewalt in ihrem Bekanntenkreis ereignet hatte, war Melanie Meyer genauso schockiert und ungläubig, wie es die meisten sind, die plötzlich mit einem solchen Verbrechen konfrontiert sind. Für die alleinerziehende Mutter war es aber auch ein Schlüsselerlebnis, um sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. "Ich wollte der Mutter des betroffenen Kindes beistehen, deshalb wollte ich mehr darüber lernen", berichtet Meyer. Was sie auf Infoabenden erfuhr, schockierte sie zunächst noch mehr. Sexualisierter Gewalt gegen Kinder ist in unserer Gesellschaft ein viel größer Problem, als es auf den ersten Blick scheint. Meyer war fest entschlossen, etwas dagegen unternehmen zu wollen.

Opfer von sexualisierter Gewalt erzählen ihre Geschichte

Die Idee zur Ausstellung "Weil nicht sein kann, was nicht sein darf" kam ihr dann etwa zwei Jahre später. Die Werke, die dafür entstanden, sind vielschichtig. Das Wichtigste für Meyer war dabei, den Betroffenen selbst eine Plattform zu bieten. Die Ausstellung zeigt nicht den unbeteiligten Blick der Künstlerin auf das Thema, sondern lässt Menschen, die in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erfahren haben, ihre Geschichte erzählen. Meyers Werke entstehen aus Gipsabdrücken, die sie mithilfe von Gipsbinden direkt von ihren Gesprächspartnern abgenommen hat. Daraus fügt sie Skulpturen zusammen und setzt farbliche Akzente. Gold steht da beispielsweise für einen Neuanfang, das Überwinden der traumatischen Erfahrung.

Zu jedem Werk gehört auch ein Text, in dem Betroffenen in ihren eigenen Worten von ihren Erfahrungen berichten. Gedruckt sind diese Texte auf Spiegeln. Dass der Betrachter beim Lesen sich selbst erblickt, soll eine direkte Verbindung zu den Betroffenen herstellen, erklärt Meyer. Auch die Tatsache, dass die schwarze Schrift auf dem Spiegel nicht immer gut oder - wenn der Betrachter schwarze Kleidung trägt - gar nicht sichtbar ist, ist für die Künstlerin ein Symbol dafür, wie leicht die Stimmen der Opfer in unserer Gesellschaft ungehört verhallen. Dass all diese Menschen ihr ihre Geschichte anvertraut haben, ist für die Künstlerin dabei als andere als eine Selbstverständlichkeit.

Hilferufe betroffener Kinder nicht ignorieren

Bei der Ausstellungseröffnung im Neu-Ulmer Landratsamt lobte der stellvertretende Landrat Erich Winkler die Werke von Melanie Meyer, die die Gefühlswelt der Betroffenen offenlegen. Gleichzeitig rief er zur Sensibilität gegenüber diesem Thema und der Betroffenen auf. "Kinder können sich nur schwer artikulieren", sagte er. Doch sie würden versuchen, einen Hilferuf zu senden. "Es gibt versteckte Zeichen". Alle Erwachsenen müssten sich bemühen, die kleinsten Zeichen eines solchen Hilferufs zu erkennen und müssten dann auch den Mut aufbringen, das anzusprechen.

Die Künstlerin sagt: "Ich will nicht schockieren, sondern aufmerksam machen und Gespräche anregen." Triggerwarnungen vor Werken mit sensiblen Inhalten sollen dazu beitragen, eine sichere und respektvolle Atmosphäre zu schaffen. Die Ausstellung "Weil nicht sein kann, was nicht sein darf" möchte vor allem aufklären. Das schafft sie insbesondere durch die Texte der Betroffenen, denen Meyer so ermöglicht, ihre Geschichte zu erzählen, öffentlich und gleichzeitig anonym.

Die Ausstellung findet in Kooperation mit der Gleichstellungs­stelle des Landratsamtes Neu-Ulm, der Gleichstellungsbeauftragten der Diakonie Neu-Ulm, der Beratungsstelle Frauenberatung & Notruf der AWO Neu-Ulm und der Fachstelle gegen sexuel­le Gewalt an Kindern und Jugendlichen der KJF Neu-Ulm anlässlich des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November statt.

Info: Melanie Meyers Werks sind bis 12. Januar im Foyer des Landratsamtes Neu-Ulm (Kantstraße 8) zu sehen. Geöffnet ist dort Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 07.30 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 07.30 bis 17.30 Uhr.