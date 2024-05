Neu-Ulm/Memmingen

vor 32 Min.

Mann fühlt sich "verfolgt" und schlägt mit Stein mehrmals auf Pflegerin ein

Eine Heilerziehungspflegerin ist in Neu-Ulm von einem Mann mehrmals mit einem Stein geschlagen worden. Er wird nun in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Plus Die Tat in einer Wohngemeinschaft in Neu-Ulm wird als versuchter Mord gewertet. Der 38-Jährige aber gilt als psychisch krank, was sich auf das Urteil vor Gericht auswirkt.

Von Michael Kroha

Weil es in seiner Wohngemeinschaft zu "Veränderungen" kam, habe sich der 38-Jährige "verfolgt gefühlt". Mehrmals schlug er daher massiv mit einem Stein auf den Kopf einer Mitarbeiterin der Einrichtung in Neu-Ulm ein. Die Frau wurde dadurch schwer verletzt. Im Raum stand der Vorwurf des versuchten Mordes. Dieser Tage wurde der Fall nun vor dem Landgericht Memmingen verhandelt. Der 38-Jährige gilt jedoch als psychisch krank. Das wirkte sich auch auf das Urteil aus.

Ereignet hat sich die Tat am 11. September 2023. An jenem Montag hätten in den Räumlichkeiten der Wohngruppe "Veränderungen" stattgefunden, so beschreibt ein Sprecher des Landgerichts Memmingen im Nachgang des Prozesses die damalige Situation anhand eines Blicks in die Akten. Es sei kein richtiger Umzug gewesen, wohl aber soll in den Zimmern hin- und hergeräumt worden sein. Der 38-Jährige soll sich dabei "bedroht" sowie "verfolgt gefühlt" haben. Der Mann leide unter einer Form der Schizophrenie, heißt es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen