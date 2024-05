Messerattacke in Neu-Ulm: Mann wird schwer verletzt - Täter auf der Flucht

Im Bereich der Krankenhausstraße kam es in der Nacht zu einem Messerangriff. Der Täter ist auf der Flucht. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

In Neu-Ulm im Bereich der Krankenhausstraße ist es in der Nacht zum Freitag zu einer Messerattacke gekommen. Ein 40-Jähriger wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Täter ist auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher am Freitagvormittag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

Am späten Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr, sei die Polizei die Mitteilung erhalten, dass sich im Bereich der Krankenhausstraße wohl mehrere Personen lautstark streiten würden. Eine Streifenbesatzung habe vor Ort zwei Beteiligte festgestellt, darunter zwei 40 und 44 Jahre alte Männer. Nach derzeitigen Kenntnisstand wurde der 40-Jährige wohl im Verlauf des Streits von einem bislang unbekannten Mann im Bereich des Oberkörpers mit einem Messer verletzt. Der 40-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, so der Polizeisprecher.

Der Täter flüchtete und konnte laut Polizei bislang auch noch nicht ermittelt oder identifiziert werden. Eine Personenbeschreibung liege nicht vor. Der Anlass des Streits ist aktuell noch unklar. Inwiefern es eine Vorbeziehung zwischen dem Opfer und dem Täter gab, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zu einem Raub sei es nicht gekommen, ermittelt werde derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung. Derzeit gebe es zudem keine Hinweise darauf, dass Alkohol eine Rolle gespielt haben könnte. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.