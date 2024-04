Neu-Ulm/München

Bayern gegen Arsenal: So erlebt ein Pfuhler als Einlaufkind den CL-Sieg

An der Hand von Linienrichter Hessel Steegstra durfte Moritz Buchner aus Pfuhl (weißes Trikot) beim Champions-League-Spiel Bayern München gegen Arsenal London einlaufen.

Plus Zum allerersten Mal besucht Moritz Buchner ein Fußballstadion. Dann gleich als Einlaufkind vor 75.000 Zuschauern in der Champions League.

Von Michael Kroha

Noch am Tag danach ist Moritz Buchner die Begeisterung anzumerken. Auf dem Handy seines Vaters zeigt er stolz das Video, das ihn beim Einlaufen an der Hand des Linienrichters zeigt. Um seinen Hals trägt er den Fanschal, den die Familie als Andenken kaufte. "Ich stand direkt neben Neuer", erzählt der Achtjährige. Zum allerersten Mal überhaupt besuchten er, sein Vater Andreas und Mutter Marion am Mittwoch ein Fußballstadion. Und dann nicht irgendein Spiel, sondern das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League: Bayern München gegen Arsenal London.

Quasi seit bekannt war, dass er als sogenanntes Schiedsrichter-Maskottchen auserwählt wurde, freute er sich auf den Tag. Die Vorfreude sei von Tag zu Tag gestiegen, berichtet sein Vater. Die freudige Nachricht war am Freitag zuvor per E-Mail hereingeflattert. Moritz' Mutter arbeitet für FedEx in Neu-Ulm. Das US-amerikanische Logistikunternehmen ist Sponsor der Fußball-Königsklasse und darf die drei Einlaufkinder für das Schiedsrichtergespann stellen. Die Mutter hatte Moritz zum firmeninternen Auswahlverfahren angemeldet – und den Zuschlag erhalten.

