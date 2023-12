"Bester Manager der Welt" verliert Prozess gegen Anwalt von Florian Zimmer

Plus Erneute Niederlage vor Gericht für Michael Ecker. Was das mit Entertainer Roberto Blanco und Schauspieler Fritz Wepper zu tun hat.

Ende vergangener Woche erst hatte der Anwalt des Magiers Florian Zimmer schriftlich mitgeteilt, dass das Amtsgericht München Haftbefehl gegen Ecker erlassen habe. Der Grund: Ecker habe 2100 Euro Prozesskosten nicht zahlen können. Jetzt kassiert die Ecker-Partei die nächste Niederlage.

Als der selbst ernannte "beste Manager der Welt" im Streit mit Florian Zimmer den Druck auf den Magier erhöhen wollte, um den von ihm gewünschten Vergleich abzuschließen, verstieg er sich nach Angaben von Zimmer-Anwalt Michael Scheel zu der Behauptung, Scheele habe von Roberto Blanco und Fritz Wepper, etliche mehrere hunderttausend Euro" kassiert, aber "alle ihre Klagen verloren".