Neu-Ulm

vor 16 Min.

Nach Abriss: So geht es am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm weiter

Plus Das ehemalige LEW-Gebäude ist bald komplett abgerissen. Über die nächsten Schritte und den geplanten Neubau "Heiners" informierte jetzt die Stadt Neu-Ulm.

Von Michael Ruddigkeit

In einigen Tagen ist das ehemalige LEW-Gebäude in Neu-Ulm endgültig nur noch Geschichte. Der hintere Teil ist schon größtenteils weg, der vordere Bereich zum Heiner-Metzger-Platz hin soll bis Ende Januar folgen. Wie geht es danach weiter und was ist in dem geplanten Neubau "Heiners" alles vorgesehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen