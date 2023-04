Neu-Ulm

vor 47 Min.

Nach Brand: Frisch sanierter Wiley-Kiosk öffnet noch im Mai

Der Kiosk auf dem Wiley-Gelände in Neu-Ulm ist im Sommer ein beliebter Anziehungspunkt.

Plus Der Brandgeruch ist weg, doch noch wird gearbeitet im "Kult-Kiosk", der für viel Geld saniert wird.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

"Hier ist es passiert", sagt Yogathas "Yogi" Tharmakulasingam, der im Wiley-Kiosk seit 2019 Gerichte aus Sri Lanka serviert. Er zeigt auf den Sicherungskasten des Pavillons. Fast hätte ein Brand im August vergangenen Jahres das Aus für den beliebten Curry-Biergarten bedeutet. Doch so weit kam es nicht, die Neueröffnung steht vor der Tür.

Yogathas Yogi Tharmakulasingam, der Pächter des Wiley-Kiosks vor dem Elektrik Raum, in dem ein Kurzschluss einen Brand verursacht hatte. Foto: Oliver Helmstädter

Es wird gearbeitet im Kiosk und Yogi muss seine Stammkundschaft vertrösten, die hier regelmäßig vorbeiradelt, um sich über den Stand der Dinge zu erkunden. So wie die Ludwigsfelderin Ute Bock: "Der Kiosk ist Kult." Am liebsten würde sie hier auf der traditionellen Radtour am 1. Mai den ersten Stopp einplanen. Doch daraus wird nichts. "Es wird wohl Mitte Mai", sagt Tharmakulasingam. Denn noch gebe es Fliesenarbeiten zu erledigen. Das ziehe sich leider.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen