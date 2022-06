Nach gefährlicher Überholaktion fliegen Speichel und Fäuste

Ein Radler spuckt einem Autofahrer in Neu-Ulm wütend vor den Wagen. Der steigt aus, spuckt zurück – und schlägt mit der Faust zu.

Ein Überholmanöver hat einen handfesten Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer in Neu-Ulm ausgelöst. Der eine spuckte dem anderen vor den Wagen, der andere spuckte dem Ersten ins Gesicht und schlug dann auch noch zu.

Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr kam es der Polizei zufolge an der Einmündung Grethe-Weiser-Straße / Bradleystraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Der 33-jährige Radler war kurz zuvor von dem 24-jährigen Autofahrer in der Bradleystraße überholt worden. Bei der Überholaktion hielt der Autofahrer aufgrund Gegenverkehrs nicht den seitlichen Mindestabstand zum Radfahrer ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern habe der 33-Jährige mit seinem Fahrrad nach rechts auf den Gehweg ausweichen müssen.

Der Radfahrer echauffierte sich darüber und spuckte dem 24-Jährigen vor das Auto. Der Pkw-Fahrer stieg daraufhin aus, spuckte dem Radfahrer ins Gesicht und schlug mit der Faust auf ihn ein. Nach einer kurzen Rangelei setzte sich der 24-Jährige wieder ins Auto und fuhr weg. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Zeugen und Zeuginnen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Tel. 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)