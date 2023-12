Neu-Ulm

vor 41 Min.

Nach tödlichem Unfall: Polizei äußert sich zu Sicherheit auf Donaubad-Parkplatz

Plus Der Schock nach dem tödlichen Unfall am Donaubad sitzt noch immer tief. Für die Polizei ist der Hergang quasi geklärt. Wie steht es um die Sicherheit auf dem Parkplatz?

Von Michael Kroha

Der tödliche Unfall am Donnerstagnachmittag auf dem Donaubad-Parkplatz in Neu-Ulm hat eine ganze Region in Schockstarre versetzt. Gemeinsam mit seinem 42 Jahre alten Vater und seinem drei Jahre älteren Bruder war der Siebenjährige nach einem Besuch im Erlebnisbad in der Wiblinger Straße auf dem Weg zum Auto, als er gegen 14 Uhr von einem Kleintransporter erfasst und überrollt wurde. Sein Leben war nicht mehr zu retten.

Noch am späten Donnerstagabend gab die Polizei in einer ausführlichen Pressemitteilung Details zum Hergang bekannt. Während der Familienvater mit seinen Kindern über den Parkplatz lief, habe zeitgleich ein 38-Jähriger mit seinem Kleintransporter nach einer freien Parklücke gesucht. Der Vater und sein zehnjähriger Sohn hätten bereits dessen Fahrzeugfront passiert, der Siebenjährige aber sei wenige Meter versetzt dahinter gelaufen.

