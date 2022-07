Autofahrer rastet auf B10 aus: Mittelfinger und Faustschlag auf den Hinterkopf

Zwischen Nersingen und Neu-Ulm fährt ein Autofahrer erst nah auf und zeigt den Mittelfinger. An einer Ampel steigt er aus und schlägt mit der Faust zu. Was war hier nur los?

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat auf der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen ganz offensichtlich gewaltig die Nerven verloren. Einen 40 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters soll er erst beleidigt und dann an einer roten Ampel auch noch mit der Faust geschlagen haben. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Zu dem Streit war es nach Polizeiangaben am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr gekommen. Der 40-Jährige war von Neu-Ulm kommend in Richtung Nersingen unterwegs. Der bislang unbekannter Autofahrer mit weiblicher Begleitung sei mit einem grauen Skoda Octavia hinter dem 40-Jährigen über einen längeren Zeitraum mit geringem Abstand hinterhergefahren, heißt es. Mehrmals habe er dabei Lichthupe gegeben und dem Fahrer des Kleintransporters den Mittelfinger gezeigt.

Nachdem der Skoda-Fahrer überholt hatte, soll er versucht haben, den 40-Jährigen immer wieder gezielt auszubremsen. Schlussendlich seien die Insassen des Skoda an einer roten Ampel in Nersingen an das Fahrerfenster des 40-Jährigen gekommen und hätten ihn beleidigt. Des Weiteren soll der bislang unbekannte Skoda-Fahrer dem 40-Jährigen durch das geöffnete Fenster mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen haben.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung auf. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)