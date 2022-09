Geisterfahrer verschuldet Unfall bei Nersingen

Zweimal musste die Polizei nachts wegen Geisterfahrer-Alarms ausrücken. Einmal hat es tatsächlich gekracht.

Die erste Geisterfahrermeldung ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.20 Uhr ein: Auf dem neu ausgebauten Teilstück der B10 bei Burlafingen war ein Falschfahrer gesichtet worden, der offenbar zwischen Neu-Ulm und Nersingen unterwegs war. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und suchte die fragliche Strecke ab - ohne Ergebnis.

An der A7-Anschlussstelle kracht es wegen des Geisterfahrers

Doch schon gegen vier Uhr kam die nächste Meldung rein. Ein Autofahrer teilte mit, er sei soeben einem Geisterfahrer begegnet und habe deswegen einen Unfall gebaut. Demnach war der Geisterfahrer auf der B10 von Neu-Ulm aus offenbar in Richtung Nersingen unterwegs und fuhr dann an der Autobahnanschlussstelle auf die Abzweigung in Richtung Füssen. Allerdings nahm er an der Ausleitung die falsche Fahrspur: nicht die nach Süden, sondern die nach Norden. Somit fuhr er verkehrt auf die Autobahn auf. In dieser Überleitung, so gab es der 31-jährige Autofahrer an, habe er dem Geisterfahrer ausweichen müssen und habe deshalb die Leitplanke gerammt. Am Wagen des Mannes sowie an der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

Waren da möglicherweise zwei Geisterfahrer unterwegs?

Da der zuständigen Autobahnpolizei Günzburg die zeitliche Abfolge der Ereignisse nicht ganz klar erscheint und es sich möglicherweise um zwei unterschiedliche Geisterfahrer handeln könnte, bittet sie mögliche Zeugen, die zwischen 2.20 und 4.00 Uhr im fraglichen Bereich unterwegs waren, um Hinweise unter der Telefonnummer 08221/919-311. (AZ)

