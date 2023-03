ICE-Strecke zwischen Stuttgart und München war am Samstag lange gesperrt

Wer am Samstag zwischen den beiden Landeshauptstädten reisen wollte, der brauchte gute Nerven.

Zu einem Unfall mit Personenschaden kam es am Samstag bei Nersingen kurz vor Ulm. Wie das Polizeipräsidium in Kempten auf Nachfrage mitteilt, war die Stecke ab 14.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Erst ab 17.24 Uhr durften die Züge wieder fahren.

Nachdem am Samstag um 18.30 Uhr in Stuttgart das Bundesligaspiel des VfB gegen den FC Bayern angepfiffen wurde, gehörten sehr viele Fußballfans zu den Leidtragenden. (heo)