Vorschlag abgelehnt: Neu-Ulm bekommt keine Partnerstadt in der Ukraine

Plus Die CSU fordert, Neu-Ulm solle sich mit einer ukrainischen Kommune verbandeln. Doch damit beißt sie nicht nur bei der Politkonkurrenz auf Granit.

Wenn es um Städtepartnerschaften geht, ist Neu-Ulm deutlich aktiver als die große Nachbarin auf der anderen Donauseite: Während Ulm keine einzige offizielle Verbindung pflegt, unterhält die Große Kreisstadt gleich drei. Nach dem Willen der CSU sollte nun noch eine Vierte dazukommen, eine Stadt aus der Ukraine. Doch mit diesem Wunsch steht die Partei so ziemlich allein auf weiter Flur. Im zuständigen Ausschuss ist sie jetzt abgeblitzt. Die Begründungen für die Ablehnung ähnelten sich sehr.