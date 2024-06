Neu-Ulm

vor 53 Min.

"Neu-Ulm spielt": Die Innenstadt wird wieder zur bunten Spielwiese

Am Samstag, 22. Juni, heißt es rund ums Rathaus wieder "Neu-Ulm spielt". Beginn ist um 12 Uhr.

Mehr als 50 Stationen und Wettbewerbe in der Innenstadt sind am Samstag bei "Neu-Ulm spielt" geboten. Die Ludwigstraße ist an diesem Tag gesperrt.

Am Samstag, 22. Juni, heißt es wieder "Neu-Ulm spielt". Dann verwandelt sich die Neu-Ulmer Innenstadt in eine große, bunte Spielwiese für die ganze Familie. Mehr als 50 Spielstationen und Wettbewerbe auf innerstädtischen Straßen und Plätzen laden kleine und große Besucher zum Entdecken, Ausprobieren und Mitspielen ein. Los geht’s um 12 Uhr. Die Veranstaltung dauert bis 18 Uhr. Den Aktionstag "Neu-Ulm spielt" gibt es seit 2015 in Neu-Ulm Im Jahr 2015 feierte der Spiele-Aktionstag seine Premiere. Ziel war es, die Neu-Ulmer Innenstadt in den Sommermonaten zu beleben. Das Konzept kommt laut der Stadt Neu-Ulm an: Seit der ersten Veranstaltung erfreue sich der besondere Spieletag rasanter und steigender Beliebtheit. Gespielt wird auf dem Rathausplatz, dem Johannesplatz, der Ludwigstraße und in der Glacis-Galerie. Die Bandbreite der Spielmöglichkeiten bei „Neu-Ulm spielt“ ist groß. Die mehr als 50 Teilnehmenden lassen sich auch heuer wieder allerhand einfallen: So gibt es neben klassischen Brettspielen zum Beispiel auch Reaktions- und Geschicklichkeitsspiele sowie verschiedene Hindernisläufe. Wer es sportlich mag, kommt unter anderem beim Fußball (SSV Ulm 1846 Fußball und FC Augsburg), Basketball (BBU 01), Klettern (DAV-Kletterturm), Fechten (TSV Neu-Ulm), Eishockey (Young Devils Ulm/Neu-Ulm) oder Volleyball auf seine Kosten. Schlaue Köpfe sind bei Wissensspielen gefragt. An mehreren Stationen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich zudem kreativ mit Malen, Basteln und Schminken betätigen. Der Autoverkehr in der Neu-Ulmer Innenstadt wird umgeleitet Und natürlich gibt es auch für die kleinen Besucherinnen und Besucher allerlei zu entdecken und zu spielen. Kinder können beispielsweise ein THW-Einsatzfahrzeug von innen sehen, mit der Jugendfeuerwehr um die Wette spritzen, mit Lego oder Duplo nach Herzenslust bauen und sich in der Hüpfburg der SWU oder bei Aktivstationen austoben. Vom klassischen Stelzen- und Eierlauf am Stand der Gesellschaft Goldene Elf Ulm/Neu-Ulm bis hin zu Spielen in Fahrzeugen der Firma Tesla ist alles geboten. Dazu gibt es Essen- und Getränkestände. Aufgrund der Veranstaltung wird am Samstag die Ludwigstraße im Abschnitt zwischen der Augsburger Straße und der Bahnhofstraße von 9 bis circa 20 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Ebenso auch der nördliche Johannesplatz. Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen über die Maximilianstraße und die Bahnhofstraße umgeleitet. (AZ)

