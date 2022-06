Neu-Ulm zeigt sich so verspielt wie seit Jahren nicht mehr

Mehr als 60 Spielstationen verwandeln die Neu-Ulmer Innenstadt in eine bunte Spielwiese. Im Artikel finden Sie viele Fotos und ein Video dazu.

Die Menschen der Region schienen nach den beiden Jahren Zwangspause am Samstag nur auf den mittäglichen Startschuss zu „Neu-Ulm spielt“ gewartet zu haben: Unzählige Familien mit Kindern waren zwischen den Spielstationen auf dem Rathausplatz, dem Johannesplatz, auf dem Heiner-Metzger-Platz und in der Ludwigstraße unterwegs und vor manchen der gut 60 Spielstation bildeten sich lange Warteschlangen.

Jonathan sitzt im Bällebad vor der Kirche St. Johann Baptist und sucht und sucht mit seinen Händen unter den bunten Plastikbällen. Einen kleinen Kirchenschatz muss er noch finden, dann winken Gummibärchen und die Pustefix-Packung. Und endlich wird Jonathan fündig und freut sich riesig, Fisch, Kreuz und einen kleinen Hochzeitstorten-Aufsatz gefunden zu haben. „Finde den Kirchenschatz von St. Johann Baptist“ hieß die Station der Pfarreiengemeinschaft, die zum ersten Mal beim bunten Aktionstag dabei und mittendrin war.

Viele andere Spielstationen waren von Blaulicht-Organisationen aufgebaut, von Vereinen, Einrichtungen und Initiativen. Um körperliche Geschicklichkeit ging es oft, bei anderen um Ausdauer und Geduld. Dicht umlagert waren die Fahrzeuge der Feuerwehr, bei der man unter anderem mit einer Spritze einen Ball durch einen überdimensionalen Wasser-Flipper schieben durfte und bei der ein gewitzter kleiner Bub Spaß hatte, indem er gern das Wasser am Hydranten abgedreht hätte. Was fehlte: das alte Polizeifahrzeug, das Kinder beim Aktionstag in den vergangenen Jahren unermüdlich und mit viel Spaß bunt angemalt hatten und das vor der Redaktion der Neu-Ulmer Zeitung immer wieder sauber gespritzt wurde. Ein Schneepflug vom städtischen Baubetriebshof, auf den man seine bemalten Hände drücken konnte, konnte die Beliebtheit des Polizeifahrzeugs nicht ersetzen.

Auch die Neu-Ulmer Zeitung spielte in Neu-Ulm mit

Am Stand der Neu-Ulmer Zeitung vergnügten sich Saran und Jana beim Geschicklichkeitsspiel und beliebt waren auch die Tret-Unimogs der Mayer-Nutzfahrzeuge. Bei der Musikschule Neu-Ulm waren Songtexte zu erraten und es gab ein Instrumentenpuzzle. Eine echte Herausforderung bei einer anderen Station: einen Luftballon zwischen zwei Ästen über und durch einen Hindernisparcours zu balancieren. Sportarten konnten ausprobiert werden sowie Spiele ohne Verlierer und man konnte testen, ob man geschickt genug ist, einen Ball via Luftblasgerät in einen Basketballkorb zu blasen.

Der Modellbauclub Bellenberg lud zum Modellbau-Häuschen-Basteln, Gleise und Eisenbahnen waren aufgebaut. Wie begehrt das Glücksrad sein würde, ahnten die Anbieter von „Kinder in der Stadt“ schon im Voraus: Die Teilnahme war pro Kind auf einmal in der Stunde und auf drei Versuche begrenzt. Und Glück hatte auch die Stadt Neu-Ulm mit dem Aktionstag einmal mehr: Hatte es noch am Abend vorher aus Gewitterwolken Platzregen gegeben, so präsentierte sich Neu-Ulm zum Familientag im herrlichen Sonnenschein.