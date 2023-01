Neu-Ulmer Bürgerstiftung gibt mehr Geld als sonst

13 Vereine, Organisationen und Gruppen bekommen bei der aktuellen Ausschüttung insgesamt 26.125 Euro. Warum sie dieses Mal größer war als üblich.

Manchmal ist es einfach notwendig, mehr zu tun als sonst. Und so hat die "Stiftung Neu-Um - Helfen mit Herz" diesmal einen deutlich höheren Geldbetrag ausgeschüttet als sonst. 26.125 Euro wurden jetzt an 13 Vereine, Organisationen und Gruppen für ihr Engagement im Jahr 2022 übergeben. Der Schwerpunkt lag diesmal bei der Flüchtlingshilfe.

Bei der Übergabeveranstaltung in den Räumen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Nuwog räumte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) ein, dass es derzeit schwieriger sei als sonst, Spenden zusammenzubekommen. Dennoch habe sich die Stiftung entschlossen, mehr Unterstützungsgelder zu vergeben: "Das ist absolut erforderlich in dieser Situation", sagte sie. Eine Gesellschaft könne nur funktionieren, wenn sich die Menschen gegenseitig unterstützen. Dank der Stiftung sei es möglich, jedes Jahr aufs Neue vielen Projekten in der Stadt zu helfen.

Die Bürgerstiftung Neu-Ulm hat bisher rund 250.000 Euro ausgeschüttet

Seit 2008 hat die Bürgerstiftung knapp 250.000 Euro an diverse Initiativen, Organisationen, Einrichtungen und Vereine vergeben. Jeweils am Jahresende entscheidet der Stiftungsvorstand, wer diesmal wie viel bekommt. Die Vorschläge stammen von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Wie die Oberbürgermeisterin sagte, bekomme sie "ganz viele Rückmeldungen" über das vielfältige freiwillige Engagement in Neu-Ulm: "Die Menschen wissen das sehr zu schätzen."

Prof. Gerhard Mayer, Mitglied des Stiftungsvorstands, erklärte, diesmal habe man für die Ausschüttung teilweise auf die Rücklagen zurückgreifen müssen, doch es sei in diesem Jahr notwendig gewesen, mehr zu geben als sonst. An vorderster Stelle ging es dabei um Flüchtlingshilfe und die Bewältigung der Pandemiefolgen. So bekam der Verein Open e. V. Koordination Ulm 5000 Euro für seine Hilfe, die er Ukrainegeflüchteten anbietet. 4000 Euro erhielt das Bildungs- und Sozialwerk der Friedenskirche, der Verein Lebenswert, für sein Flüchtlingscafé Clara, das auch Traumatherapie anbietet. An die städtische Koordinierungsstelle Interkulturelles Neu-Ulm vergab die Stiftung 800 Euro zur Anschaffung von Startersets für geflüchtete Schulkinder aus der Ukraine.

Je 3500 Euro erhalten der Malteser Hilfsdienst für seine Vespertüten-Aktion, bei der einmal pro Woche Lebensmitteltüten an Bedürftige ausgegeben werden, sowie die Johanniter-Unfall-Hilfe für das Lacrima-Angebot. Dort können trauernde Kinder und Jugendliche in einer geschützten und vertrauensvollen Umgebung zusammen mit anderen versuchen, den Verlust eines Elternteils oder eines nahen Verwandten zu verarbeiten.

Geld der Bürgerstiftung für einen gewaltigen Chor

Das Zentrum für ambulant betreutes Wohnen baut im Stadtteil Vorfeld einerseits eine Art "Tafel light" auf, wo überschüssige Lebensmittel an Bedürftige abgegeben werden, andererseits ein Reparaturcafé. Dafür gibt die Stiftung 2500 Euro. Um das Chormusical über Martin Luther King auf die Bühne zu bringen, werden an jedem Auftrittsort gewaltige Chöre aus örtlichen Freiwilligen zusammengestellt. In der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena sind am 22. April mehr als 1000 Sängerinnen und Sänger zu hören - unter anderem auch die Oberbürgermeisterin. Die Stiftung schüttete für das Projekt 2000 Euro aus. Bekannt ist die Initiative "Gemeinsam genießen", die im Saal der Petruskirche Essen für Bedürftige ausgibt. Sie wird mit 1500 Euro unterstützt.

Weitere Gelder gehen an: die Aidshilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau für Selbsthilfeangebote (1000 Euro), die Schülerhilfe "Die Wache" von Lebenswert e. V. (1000 Euro), das Theater Luftschloss für seinen Kinder- und Jugendfilm zum Thema Tod (850 Euro), die Berufsschule Neu-Ulm freut sich über 375 Euro für den Kauf von Schlafsäcken für Jugendfreizeiten und die Emil-Schmid-Schule bekommt 100 Euro für das kostengünstige Schülerfrühstück.

Info: Für das Jahre 2023 schüttet die "Stiftung Neu-Ulm - Helfen mit Herz" ebenfalls wieder Fördergelder aus. Bis Ende September können Förderanträge eingereicht werden. Vordrucke gibt es auf der Homepage der Bürgerstiftung unter www.stiftung-neu-ulm.de.