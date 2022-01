Neu-Ulmer Orchideentage sollen trotz Corona im Februar stattfinden

Plus Für die Blumenschau im Edwin-Scharff-Haus laufen die letzten Vorbereitungen. Die Stadt Neu-Ulm zahlt für die Veranstaltung weiter einen Zuschuss.

Zum 21. Mal seit 1980 veranstaltet das Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm gemeinsam mit der Deutschen Orchideen-Gesellschaft die Neu-Ulmer Orchideentage. Vom 11. bis 13. Februar präsentieren zahlreiche regionale, nationale und internationale Orchideenzüchter ihre schönsten Exemplare auf der großen Blumenschau. Die Stadt Neu-Ulm unterstützt die Veranstaltung mit einem Zuschuss – auch aus eigenem Interesse. Für Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) sind die Orchideentage "ein Alleinstellungsmerkmal" für den Standort.