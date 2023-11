Neue Anlage im Test: Das bieten die neuen Rutschen im Donaubad

Am Samstag werden die neuen Rutschen im Donaubad für Badegäste eröffnet. Wir haben die vier Röhren im Neu-Ulmer Freizeitbad vorab getestet.

Die neue "Rutschenwelt" im Donaubad ist endlich fertig. Badegäste erwarten nicht mehr drei, sondern vier verschiedene Abfahrten. Es gibt eine langsamere Reifenrutsche für Familien und eine schnellere, verrückte Reifenrutsche mit Soundeffekten, einem Trichter und imaginären Fallen. Für die ganz schnellen Badegäste bietet das Donaubad eine "Turborutsche" und obendrauf können in der Wettkampfrutsche jeweils drei Badegäste um die Wette rutschen.

Eigentlich hätten sie bereits im November 2022 fertig sein sollen. Aber am Samstag ist es dann so weit: Dann können die Badegäste aus der Region endlich wieder rutschen. Was haben "Swuush", "Fast Break", "Crazy Fake" und "Rainbow River" zu bieten? Wir haben die neuen Rutschen vorab getestet.

Neue Rutschenwelt im Donaubad in Neu-Ulm: Das erwartet die Badegäste

Die neue Rutschenwelt beginnt streng genommen schon unten. Ein dickes, pinkes Tor empfängt die Badegäste. Noch bevor es zur großen Treppe geht, sollte klar sein, welche Rutsche es sein soll. Reifenfahrer gehen links, die anderen rechts. Die Bademassen werden nun von grauen Geländern und gelben Ketten getrennt. Auf einer Art Mittelstation werden die Gäste der "Rainbow River" nach links gelenkt, alle anderen müssen weiter aufsteigen. Der letzte Abschnitt erinnert an die Einlauftreppen, die sonst Fußballstars benutzen, bevor sie auf den Rasen des Fußballstadtions steigen. Die eher kahle Innenausstattung wiederum erinnert an den Wartebereich vor einem Skilift. Jedenfalls ab hier fühlt es sich schon danach an, als würde etwas Großes auf einen zukommen.

14 Bilder Das sind die neuen Rutschen im Donaubad Foto: Alexander Kaya

Mit der "Swuush" hat sich das Donaubad ein Highlight für Freundesgruppe überlegt. Denn endlich kann der Wettkampfgeist befriedigt werden! Jeweils drei Badegäste setzen sich in das Startbecken und machen sich bereit. Sobald man den roten Buzzer, wie man ihn aus Quiz-Fernsehshows kennt, gedrückt hat, geht der Countdown los. Fünf rote Ampel gehen nacheinander aus, dann kommt Grün–und das Rennen beginnt. In einer sehr schmalen Bahn (mit Schachbrettdesign geschmückt) geht es zügig um die Kurven. Die Trennwände sind aber erstaunlich niedrig. Als Teilnehmer stellt man sich daher gleich die Frage, ob man auf seiner Spur alleine bleiben wird. Es wird sich zeigen, wie viele Badegäste, gewollt, oder ungewollt, ineinander rauschen werden. Wen es nicht klar ist, wer zuerst da war, helfen die Bildschirme am Auffangbecken weiter. Mit Sekundenanzeige wird genau dokumentiert, wer wie schnell gerutscht ist.

Die "Fast Break-Turborutsche" im Donaubad ist in der Tat extrem

Selbst für die Hartgesottenen hat sich das Donaubad etwas einfallen lassen. Die orangefarbene "Turborutsche Fast Break" ist keine Übertreibung. Im Ernst, es geht es wirklich extrem schnell bergab. So schnell, dass man den Überblick verliert. Wer nach dem Drehkreuz nach unten schaut, bekommt zunächst einen Schock. Denn es wirkt, als müsse man regelrecht in einen Basketballkorb hineinhüpfen. Zu sehen ist nur ein schmales, dunkles Loch, das fast senkrecht nach unten geht. Die gute Nachricht: Man muss nicht hüpfen, sondern hineinsteigen und sich an die Metallstange hängen.

Und sobald man sich fallen lässt, geht der Turbo los. Man will den Kopf gerade halten, den Überblick behalten. Aber das geht gleich ab der ersten Steilkurve nicht mehr. Denn die Rutsche gewinnt. Schon nach der ersten Kurve verliert man den Überblick. Es ist zu dunkel, zu schnell, zu kurvig. Die 91 Meter sind augenblicklich vorbei. Im Auffangbecken muss man sich erstmal sammeln. "Der Rekord lag bisher bei 8,62 Sekunden", sagt Marketingleiter Martin Paul. An der Stelle fragt man sich nur noch: wie? Wie soll man da noch schneller heruntersausen? Mit der Frage werden sich bald tausende Jugendliche beschäftigen.

Die Reifenrutsche "Crazy Fake" bietet vier Abenteuer-Einstellungen

Das Tolle an der zweiten Reifenrutsche, der "Crazy Fake", sind die vier Abenteuer-Einstellungen: Ozean, Sport, Weltall und Sturm. Natürlich, die Rutsche bleibt an sich dieselbe. Aber mit jeder Einstellung ist etwas geboten. Es gibt Soundeffekte, imaginäre Fallen und Fernseher. Ja wirklich, zwei Fernseher überraschen auf der Strecke mit Animationen. Drückt man zum Beispiel den "Sturm-Knopf", so ist das Pfeifen eines Windes zu hören. Bei "Sport" erklingt eher lustige Rockmusik, ein Eishockeyspieler grüßt und der Badegast rauscht durch buntes Diskolicht nach unten. Auch hier ist der Name der Rutsche Programm, denn die "Crazy Fake" ist eine gewollte Fälschung. Die Rutsche bleibt dieselbe, aber die Umgebung verändert sich. Verrückt und überraschend ist sie auch, bei Weltall zum Beispiel schwebt der Badegast mit klassischer Musik nach unten. Dazu sind auch noch zwei imaginären Fallen eingebaut. An zwei Stellen sind echte Fenster, die den Eindruck erwecken, als würde man nach draußen fliegen. Obendrauf gibt es noch ein weiteres Highlight: Im letzten Drittel der Strecke landen die Reifenfahrer in einem Kegel. Dort schaukelt der Reifen hin und her, bis man auf die letzte Rampe kurz vor Schluss zurast.

Auch Familien und kleine Kinder kommen in der "Rainbow River" auf ihre Kosten. Mit den gelben Reifen geht es alleine, oder zu zweiten in den breiten, dunklen Tunnel. Die Abfahrt ist relativ sanft, der Tunnel sieht ein bisschen futuristisch aus. Zum Schluss zieht das Tempo an. Und bevor es ans Ende geht, rammt der Reifen gegen eine kleine Kerbe. Spätestens hier sollte die Badegäste dann wieder wach sein.

Aus drei mach' vier: Für ein Schwimmbad hat die neue Rutschenwelt viel Programm

Das Donaubad bietet mit den vier neuen Rutschen eine ganze Menge. In zwei Jahren sollen zwei weitere dazukommen. Natürlich bleiben es auch nach dem langersehnten Umbau "nur" Rutschen, aber dafür wurde viel herausgeholt. Familien haben eine safte, wenn auch sehr kurze Rutsche, für Freundesgruppen gibt es die Wettkampfstrecke und die Crazy Fake bietet viele Überraschungen und lustige Animationen. Selbst Hartgesottene sollten mit der Turborutsche auf ihre Kosten kommen. Was allerdings schade ist: Alle Rutschen sind dunkel und der Badespaß ist meist relativ schnell vorbei. Gerade die Familienreifenrutsche hat leider keine Zwischenstationen und ist mit ihren 84 Metern schnell zu Ende. Bei der 91 Meter langen Turborutschen kann man aber nicht klagen, es soll bekanntlich auch schnell gehen. Aber auch hier muss man sagen: Es bleibt ein Schwimmbad. Mit den neuen Strecken und den vielen Extra-Funktionen dürfte die neue Rutschenwelt ein Highlight der Region Neu-Ulm sein.