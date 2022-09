Neue Friedensglocke aus Kriegsschrott erklingt in Neu-Ulm zum ersten Mal

Lokal Michael Patrick Kelly ist Musiker und Friedensaktivist. Sein Projekt "Peace Bell" wächst: Eine Glocke gegossenen aus ukrainischem Kriegsschrott läutet nun erstmals zur Schweigeminute.

Michael Patrick Kelly wird diesen Donnerstag in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena zu hören sein. Der Musiker mit der wechselhaften Biografie – vom Teeniestar bis zum Mönch – hat neben seinem jüngsten Album noch eine Neuigkeit im Gepäck. Das Konzert in Ulm wird das erste sein, bei dem frisch gegossene Friedensglocke aus Kriegsschrott aus dem Ukrainekrieg zu hören sein wird.