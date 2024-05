Neue Literaturreihe "NU:LIT" startet am Mittwoch: Das steckt dahinter

Der österreichische Sprechkünstler Thomas Maurer ergründet die komischen Aspekte von Kafkas Werk. Mit seinem humorigen Kabarettabend startet diesen Mittwoch die Neu-Ulmer Festival für ungewohnte Literatur.

Ungewohnte Literatur - das will die neue Veranstaltungsreihe "NU:LIT" in die Neu-Ulmer Ortsteile bringen. Schon diesen Mittwoch, 15. Mai, geht es los. Bei Blumen Weimar in Finningen steht Kafkas komische Seite auf dem Programm.

Denn ist das nicht – auch – komisch, wenn einer in der Früh als Ungeziefer aufwacht und alle, ihn eingeschlossen, so lange wie möglich so tun, als wär nix? Der Vortrags- und Sprechkünstler Thomas Maurer, ein altgedienter Wiener Kabarett-Haudegen, präsentiert den vermeintlich so ernsten Literaturgott als witzigen Zeitgenossen. Mit Franz Kafkas Komik verhält es sich ähnlich wie mit diesen merkwürdig gemusterten Kippbildern, auf die man lange starren kann, ohne die angeblich darin verborgenen Zeichen zu sehen. Hat man sie aber einmal entdeckt, gehen sie nie wieder weg. Bis zum 26. Mail folgen noch vier weitere Termine.

Das steckt hinter "NU:LIT"

"NU:LIT" ist ein Konzept von Autor und Verleger Florian L. Arnold. Die Reihe ist dezentral und barrierefrei und bringt die Kultur in die Stadtteile oder raus aufs Land. Dorthin also, wo sonst Literatur eher nicht statt findet. Die kleine, aber feine Reihe hat sich dem Humor in der Literatur verschrieben: mal schräg, mal fein, aber nie bösartig. Mit Mitwirkenden und -spielenden wie der Theaterei Herrlingen oder dem Theater Ulm, mit Künstlern wie Christel Mayr und Gunther Nickles soll das Zwerchfell der Zuschauerinnen und Zuschauer gekitzelt werden. Die Autorinnen Katharina Hacker und Katinka Buddenkotte lassen das Publikum lachend die Welt und seine Mitwesen entdecken. Und dem großen Meister der Komödie, Jacques Tati, widmet "NU:LIT" einen Lese- und Kinoabend unter freiem Himmel.

Die Veranstaltungen von "NU:LIT" finden zwischen dem 15. und 26. Mai in Finningen, Holzschwang, Pfuhl und Reutti statt. Beginn immer 19 Uhr. Tickets gibt es jeweils an der Abendkasse.