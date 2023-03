Neu-Ulm

11:40 Uhr

Neue Pächter für Gaststätten im Pfuhler Wagnergarten und beim NTK Blau-Weiß

Plus Für zwei Vereinslokale in Pfuhl gibt es neue Pächter. Beim NTK Blau-Weiß fand die feierliche Eröffnung schon statt, beim Wagnergarten steht sie erst noch an.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Coronabedingt musste der Wagnergarten in Pfuhl vor drei Jahren schließen. Seither war dort zumindest in der Gaststätte auch nichts mehr geboten. Nun kann der Kleingartenverein einen neuen Pächter für das Lokal vermelden. Es ist nicht die einzige Veränderung in Sachen Gastronomie im Neu-Ulmer Stadtteil. Auch beim NTK Blau-Weiß gibt es im Vereinsheim einen neuen Betreiber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen