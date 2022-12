Neuer Foodtruck: Curry Karma belebt ab Samstag den Neu-Ulmer Wochenmarkt

Plus Eine Alternative zu Currywurst und Fischsemmel gibt es ab Samstag im Herzen Neu-Ulms. Der Koch dahinter ist ein alter Bekannter.

Wer auf Curry steht, ist ab sofort auf dem Neu-Ulmer Wochenmarkt richtig. Der gebürtige Nepalese Umesh Subba bietet ab Samstag mit seiner Frau Manuela die "Küche des Himalayas" an: Curry Karma. Nicht nur im Nepal kennt sich Umesh Subba aus, denn auch in Nordindien verbrachte der 55-Jährige mehrere Jahre.