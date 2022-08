Ölspur im Kreisverkehr: Rollerfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

An der Otto-Renner-Straße in Neu-Ulm rutscht ein Rollerfahrer auf einer Ölspur aus und verletzt sich schwer. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bei einem Unfall am Donnerstagmittag in Neu-Ulm wurde ein 80 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ließ eine Ölspur auf der Fahrbahn den Mann stürzen. Es wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Passiert ist der Unfall um 12.15 Uhr am Kreisverkehr Reuttier Straße / Otto-Renner-Straße. Der 80-Jähriger fuhr mit seinem Motorroller in den Kreisverkehr ein und rutschte auf der Kraftstofflache weg. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzung an Armen und Beinen zu.

Der Senior wurde in eine Neu-Ulmer Klinik gebracht. An dem Motorroller entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro. Das Fahrzeug wurde durch den Abschleppdienst geborgen. Der auf der Fahrbahn befindliche Kraftstoff wurde durch den Abschleppdienst abgebunden und die Gefahrenstelle im Anschluss durch die Feuerwehr beschildert.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass das Verursacherfahrzeug weiter in Richtung Reutti fuhr. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen auf. Zeugen in der Sache werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)