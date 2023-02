Neu-Ulm-Offenhausen

vor 14 Min.

Möglicher Grundstückstausch: Reicht der Platz für einen Supermarkt?

Plus Anlieger in Offenhausen machen sich dafür stark, den geplanten Nahversorger an der Augsburger Straße zu bauen. Jetzt untermauern sie ihre Forderung mit Zahlen.

Von Michael Ruddigkeit

Dass die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen in Offenhausen einen Supermarkt bauen will, finden Anwohnerinnen und Anwohner prima. Allerdings halten sie den Standort an der Ecke Augsburger Straße/Ortsstraße für besser geeignet als den an der Ortsstraße 14 und 16. Sie schlagen daher einen Grundstückstausch vor. Aber reicht der Platz an der Augsburger Straße für einen Supermarkt?

