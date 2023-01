Neu-Ulm

vor 17 Min.

Supermarkt-Pläne in Offenhausen: Ist ein Grundstücks-Tausch denkbar?

Die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen will in der Ortsstraße 12 und 14 in Offenhausen Wohnungen und einen Supermarkt bauen. Anwohner finden jedoch: Ein anderes Grundstück wäre besser dafür geeignet.

Plus Im Ortskern von Offenhausen stehen zwei große Bauvorhaben an. Doch der vorgesehene Standort für einen neuen Laden ist nicht optimal, finden Anwohner.

Von Michael Ruddigkeit

Drei Grundstücke in der Ortsstraße von Offenhausen sollen demnächst neu bebaut werden. Auf dem Areal an der Ecke zur Augsburger Straße sollen Wohnungen entstehen. Auf den zwei zusammenhängenden Grundstücken in der Ortsstraße 12 und 14 will die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen ebenfalls Wohnhäuser sowie einen Supermarkt bauen. Anwohnerinnen und Anwohner schlagen nun in einem offenen Brief einen Grundstückstausch vor. Was hat es damit auf sich?

