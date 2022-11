Diebe greifen zweimal in Sport-Umkleiden zu

Plus In Neu-Ulm und Pfaffenhofen haben Diebe Geld und Wertsachen aus Umkleidekabinen gestohlen. Einen mutmaßlichen Täter erwischt ein Sportler um ein Haar.

Bisweilen wird fürs Zuspätkommen im Training eine Strafe in die Mannschaftskasse fällig. Doch weil er nicht pünktlich war, hat ein Fußballer in Pfaffenhofen wohl einen Dieb beobachtet – und konnte der Polizei sein Aussehen schildern. Erwischen konnte er den mutmaßlichen Langfinger allerdings nicht mehr. Es gab einen weiteren vergleichbaren Diebstahl.